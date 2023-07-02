Babasının kiraladığı arabayı kundakladı

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Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Cırıt Meydan Mahallesi’nde S.K., tarafından kiralandığı öğrenilen park halindeki otomobil, M.K., tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

Yanan otomobili fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan M.K’nın olay öncesi babası S.K., ile tartıştığı öfkesinden dolayı arabayı kundakladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.