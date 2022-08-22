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Babasının evlenmesini istemedi garajı ateşe verdi...

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#Kocaeli#İzmit#Yangın
Babasının evlenmesini istemedi garajı ateşe verdi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 23:05

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evlenmesini istemediği babasını ikna edemeyen oğlu, garajı yakarak kaçtı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, itfaiye ekibinin yangına yetişirken kazaya karıştığı öğrenildi.

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İzmit'in Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta meydana gelen olayda, bir süre önce eşini kaybeden Şevket T. evlenmek istedi. Evliliğe karşı olan oğlu Erdem T. (24), babasını bu fikirden caydırmak istedi. Anlaşamayan baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Evden çıkan Erdem T., garajı ateşe vererek otomobiliyle kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının çıkış sebebini anlatan komşu, “Baba evlenmek isteyince oğlu izin vermeyerek evi yakacağını söylemiş. Daha sonra baba Şevket T. polise giderek oğlunun evi yakacağını söylemiş ancak polisler inanmamış. Oğlu evi yaktığında Şevket T. evdeydi, zorla evden çıkarttık” dedi. 

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Bu sırada olay yerine giden itfaiye araçlarından biri yolda bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Yangını çıkardıktan sonra kaçan Erdem T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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#Kocaeli#İzmit#Yangın

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