Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Babasının evinden çıkıp 'Anneme gidiyorum' diyen Zehra Zeynep, Kilis'te ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kilis#Zehra Zeynep Uncu
Babasının evinden çıkıp Anneme gidiyorum diyen Zehra Zeynep, Kiliste ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 20:31

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, misafirliğe geldiği babasının evinden çarşamba günü ‘anneme gidiyorum’ diye çıkan ve 4 gündür haber alınmayan Zehra Zeynep Uncu’nun (17) sosyal medya aracılığı ile tanıştığı bir gençle Kilis’e gittiği ortaya çıktı. Zehra, ailesini arayarak sağlığının yerine olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

​Efeler ilçesinde, babası Ferhat Uncu’dan ayrılan annesi Sevim Atalay’ın yanında yaşayan Zehra Zeynep Uncu, geçen 20 Mayıs'ta Koçarlı’nın Yeniköy Mahallesi'ndeki babasının yanına geldi. 4 gün kalan genç kız, öğle saatlerinde annesinin yanına döneceğini söyleyerek, babasının evinden ayrıldı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi genç kıza ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTIĞI GENÇLE KİLİS’E GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Her yerde aranan genç kız bugün akşam saatlerinde annesini arayarak KİLİS’te olduğunu, sağlığının iyi olduğunu söyledi. Zehra’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir gençle Aydın Otogarı’ndan otobüsle Kilis’e gittiği öğrenildi. Ailesi kızlarına bir an önce eve dönmesini bekliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kilis#Zehra Zeynep Uncu

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık