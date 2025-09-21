Babasının cansız bedeniyle 3 gün aynı evde yaşadı... Polise verdiği ifadede bunları söyledi

×
Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kepez#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 15:48

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Levent Barış Erturhan (55), kalp krizinden öldüğü iddia edilen babası Bilal Erturhan (85) ile 3 gün aynı evde kaldı.

Olay, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Oğlu Levent Barış Erturhan ile birlikte yaşayan Bilal Erturhan, 18 Eylül'de iddiaya göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ne yapacağını bilemeyen Levent Barış Erturhan, hafta sonu gelecek ablasını bekledi. Erturhan'ın eve bugün gelen ablası, babasını kanepede oturur vaziyette hareketsiz bulup, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Bilal Erturhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Bilal Erturhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polise babasının ölümü sonrası ne yapacağını bilemediğini aktaran Levent Barış Erturhan, şok geçirdiğini, bu nedenle hafta sonu Antalya’ya gelecek ablasını beklediğini söyledi. Levent Barış Erturhan'ın, babasının cansız bedeni götürüldükten sonra evin önünde dua ettiği görüldü. 

