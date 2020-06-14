Babasının asma bahçesinde ölü bulundu

Yeşilova'da oturan Gülay Palvan, dün babasının Yeşilova merkez Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki bahçesine asma yaprağı toplamaya gitti. Gülay Palvan'ın eve dönmemesi üzerine eşi İsmail Palvan, aramak için bahçeye gitti. İsmail Palvan, bahçeye geldiğinde eşini yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, Gülay Palvan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Palvan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 2 çocuk annesi Gülay Palvan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi. Gülay Palvan'ın cenazesinin yarın Yeşilova'da toprağa verileceği belirtildi.