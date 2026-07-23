Babasının arabası ve nişan takılarıyla Tiflis’e uçmuştu: 13 aydır haber alınamayan Metehan 189 ülkede aranıyor

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Olay, 27 Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi. 18 yaşındayken Meryem A. ile nişanlanan Metehan Arslan Topçu, nişandan yaklaşık 2 ay sonra babası Hüseyin Topçu'ya ait otomobil ve nişan merasiminde takılan ziynet eşyalarıyla birlikte evden ayrıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek aracı otoparka bırakan nişanlı çiftin, buradan uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gittikleri polis ekiplerince tespit edildi. O günden bu yana geçen 13 aylık süreçte oğullarından tek bir haber dahi alamayan anne Sabahat Topçu ve baba Hüseyin Topçu'nun acıları dinmedi. Emniyete, CİMER'e ve Dışişleri yetkililerine başvuran acılı aile, 189 ülkede sarı ve kırmızı bültenle aranan evlatlarının izini bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadı.

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"ÇOCUĞUM, ARABANIN TORPİDOSUNA 10 BİN LİRA BIRAKIP GİTMİŞ"

Oğlunu 13 aydır özlemle bekleyen ve hayatından şüphe eden acılı baba Hüseyin Topçu, "27 Mayıs 2025 yılında polislerden aldığımız bilgiler ışığında Gürcistan'a gittiğini ve Tiflis'e indiğini öğrendik. 13 aydan beri çocuklarla ilgili bir bilgimiz yok ne ulaşabiliyoruz ne de seslerini duyabiliyoruz. Ölü mü? Sağ mı? bilmiyoruz. Biz çocukları nişanladıktan sonra ziynet eşyalarıyla beraber benim kendi aracımla Sabiha Gökçen havaalanına gidip aracı bırakıp Gürcistan'a gidiyorlar ve ondan sonra bir haber alamıyoruz. Gürcistan Konsolosluğu'na kendi imkanlarımızla ulaştığımız da bize çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye konuyla pek ilgilenmiyorlar. Çocuğum, arabanın torpidosuna 10 bin lira bırakıp gitmiş bizde Gürcistan'da gezip geri geleceğini düşündük ama aradan 13-14 ay geçti bir iz yok. 16 yaşlarındayken IPTV satışı yapmış ondan sonra eve mahkeme kağıdı geldi, biz ondan dolayı kaçtığını düşünüyoruz ya da bu tür işleri gittiği yerde yaptırıyorlar diye düşünüyoruz" dedi.

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189 ÜLKEDE ARANIYORLAR

Metehan Arslan Topçu'nun nişanlısı M.A.'nın ailesinin kızlarını pek fazla merak edip aramadıklarını belirten Baba Topçu, "Pek arayış içinde olduklarını, yanımızda olduklarını da görmedik. Bu konuda 13 ay boyunca hiç yardımcı olmadılar. CİMER'e başvurularımız neticesinde bize 189 ülkede ilk olarak sarı bülten daha sonra kırmızı bültenle arandığı söylendi ve polis merkezine gittiğimde bana dosyanın savcılıkta olduğu bilgisi verildi. Bir evlat 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor, gözünün içine bakıyorsunuz" diye konuştu.

"NİŞANLIYKEN İKİ AY İÇİNDE YOK OLDULAR, SIR OLDULAR"

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Oğlundan gelecek bir işarete umutla bekleyen acılı anne Sabahat Topçu, "Ben oğlumun dönmesini istiyorum, çok özledim. Oğlum şu anda ne yapıyor, ne halde bilmiyorum. Tek istediğim sesini duymak. 13 aydan beri yok, aramadığımı, sormadığımız ve gitmediğimiz yer kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, kızın annesi de aramaya hiçi çıkmadı, sanki evladından vazgeçmiş gibi. Belki oğlumu öldürüp bir kenara attılar. Nişanlıyken iki ay içinde yok oldular, sır oldular" şeklinde konuştu.