Babasının alın terini klibe taşıdı

#Türk Halk Müziği#Klip#Öğretmenlik
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:00

Türk Halk Müziği sanatçısı ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şef Yardımcısı Seher Çelik, Ahmet Kaya’nın unutulmaz eseri ‘Arka Mahalle’yi yeniden yorumladığı klibinde, babası Yaşar Çelik’in yaşam öyküsünü anlattı.

Klip, yalnızca bir müzik çalışması değil, bir baba-kızın yıllara yayılan emek ve mücadele hikâyesinin de anlatısına dönüştü.

Yakın çevresi ve akrabalarının sık sık “Konservatuvar okuyup ne olacak, bir meslek sahibi olsun,öğretmenlik yapsın” gibi telkinlerine rağmen, kızının hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan Yaşar Çelik, yıllar sonra kaynak maskesini bu kez kızının klibi için takarak kamera karşısına geçti. Klipte bir kaynak ustasının çalışma hayatı, üretimi ve emeği anlatılırken, aslında Yaşar Çelik’in yıllar süren mücadelesi görünür hale geldi.

 

