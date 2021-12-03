Babasını öldürmüştü... Ağlatan ifade

Haberin Devamı

İstanbul Avcılar Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Orhan Çelik (49), 29 Kasım gecesi oğlu Burak Çelik (21) tarafından evde iki kurşunla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri Burak Çelik’i saklandığı arkadaşının evinde gözaltına aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkartılan Burak Çelik, alkolik olduğunu söylediği babasından ömrü boyunca dayak yediğini gözyaşları içinde anlatarak, “Babam hayatı boyunca beni, annemi ve ablamı dövdü. Annem ayak parmakları kırık olduğu için ablama gitmişti. Bir ay önce babam beni de dövdü. Kafamı yardı, 5 dişimi kırdı. O gece de yanında bir arkadaşıyla birlikte alkollü olarak eve geldi. Üzerime bıçakla saldırdı. Evden çıkmak için ayakkabılarımı giyerken silah çekti. Elinden aldım ve kendimi korumak için ateş ettim” dedi.

Haberin Devamı

ANNESİ KANSER HASTASI OLDU

Burak Çelik’in avukatı da, “Müvekkilim yaşadıkları nedeniyle psikolojik ilaçlar kullanıyor ayrıca yüzde 50 engelli. Bunların tümü babası nedeniyle yaşadığı travmalar. Annesi gördüğü şiddet ve psikolojik baskı nedeniyle meme kanseri hastası. Babası o gece müvekkilime kapıyı geç açtığı için saldırmış. O da kendini korumak istemiş” dedi.

Burak Çelik ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.