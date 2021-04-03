Babasını öldüren Mert Kaymaz’ın annesi: Canımızı kurtardı

Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından uzun yıllar cezaevinde kalan Yusuf Cemal Sezgin (43), çocuklarının annesi olan Songül Çapan’a hayatı boyunca işkence etti, oğlu Haydar Mert Kaymaz’ı döverken bir gözünü kör etti. Oğullarından ikisi de nüfusuna kayıtlı değildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Songül Çapan’la yeniden bir araya gelmek istedi, reddedildi. Olanlardan oğlu Haydar Mert’i sorumlu tutunca onu, karısı ve kızını öldürmekle tehdit etti. Haydar Mert Kaymaz ailesiyle birlikte annesinin yanına taşındı.

‘GÖZÜMÜ KÖR ETTİ’

Yusuf Cemal Sezgin, 13 Ekim 2020 günü Haydar Mert Kaymaz’ı aradı. Daha önce kendisine verdiği tabancayı ve kişisel eşyalarını getirmesini istedi. Haydar Mert Kaymaz işyerinde kendisine küfür edip saldırmaya çalışan Yusuf Cemal Sezgin’i öldürdü. Tutuklanan Haydar Mert Kaymaz, “Hayatı boyunca bize işkence etmişti” diye ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcılık iddianamede, Yusuf Cemal Sezgin’in Haydar Mert Kaymaz’ın babası olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle ‘üst soyu öldürmek’ suçundan 24 yıl değil, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verilmesini istedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Haydar Mert Kaymaz, “Anneme ve bize yıllarca işkence etti. Benim gözümün kör olmasına neden oldu. Ondan kaçmak için sürekli adres değiştiriyorduk. Ne zaman görüşsek sonu ya hastanede ya da karakolda bitiyordu” dedi.

‘İŞKENCEYİ SEVERDİ’

Anne Songül Çapan ise tanık olarak verdiği ifadesinde şunları anlattı: “Yusuf Cemal minibüsçülük yaparken beni kaçırdı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Sosyopat bir kişilikti, işkenceyi çok severdi. Beni domuzbağıyla bağlayıp 13 gün boyunca banyoda kilitli tuttu. Çekiçle dişlerimi kırdı. Penseyle etlerimi sıkıştırdı. Mert bebekken içinde uyuşturucu olan sigarayı içip benimle oğlumun yüzüne üfledi, çocuğum kafasını kaldıramadı. İkimiz de aptal gibi olduk. Beni çok şiddetle dövdü, çocuğun gözüne kan oturdu. Ondan kaçmak için yazmaları birbirine bağlayıp kendimi çocuğumla beraber ikinci kattan aşağı attım ancak bacaklarım kırıldı. Oğlum aslında dört kişinin canını kurtardı. Adalet varsa işlemesini istiyorum.”

Ertelenen duruşma sonrası açıklama yapan Haydar Mert Kaymaz’ın avukatı Aslı Ercan, “Ölen kişi 63 suç kaydı olan biri. Hem Haydar Mert’e hem de ailesine hayatı boyunca sistematik olarak işkence yapmış. Buradaki asıl kurban o değil, Haydar Mert ve ailesidir” dedi.

‘SUÇ MAKİNESİYDİ’

Yusuf Cemal Sezgin’i ‘sosyopat bir kişilik’ olarak nitelendiren anne Songül Çapan, “Suç makinesiydi. Hırsızlık yaptığı evlerdeki kadınlara tecavüz ettiğini duydum. Sürekli içeri girip çıkardı” dedi.

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