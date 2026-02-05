×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Babasını öldüren kız çocuğundan korkunç iddia: “Beni istismar ediyordu”

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Çocuk İstismarı#Anne-Baba
Babasını öldüren kız çocuğundan korkunç iddia: “Beni istismar ediyordu”
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 17:06

Güngören’de, 2024’te yatağında silahla başından vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği söylenen Murat Dilsiz’in (48), cinayet kurbanı olduğu ortaya çıkmıştı. Eşi ve büyük kızından sonra 14 yaşındaki kızı E.D.’ye de dava açıldı. İfadesinde suçunu itiraf eden E.D., babasının kendisini son 1 yıldır istismar ettiğini, annesini, ablasını ve kendisini sürekli darp ettiğini, yaşadıklarına dayanamayıp uyuyan babasını kendi silahıyla başından vurduğunu söyledi. E.D.’nin annesi Eylem Dilsiz ve ablası Rojin Dilsiz hakkında da iştirak halinde cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti.

Haberin Devamı

Eylem Dilsiz, 9 Aralık 2024 gecesi polisi arayarak Güngören’deki evlerinde eşi Murat Dilsiz’in intihar ettiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Murat Dilsiz’i yatağında başından vurulmuş halde, yanında tabancayla buldu. Murat Dilsiz’in cenazesi eşi ve iki kızı tarafından memleketi Diyarbakır’a götürüldü.

"GİT BİR DAHA SIK"

Dilsiz’in küçük kızı E.D., kuzeni B.D’ye annesi ve ablasının kendisine silah verip babasını vurmalarını istediğini, kendisinin de eldiven giyerek babasını vurduğunu, eldivenleri tuvaletteki havalandırmaya bıraktıklarını, duş alıp kıyafetlerini yıkadığını, annesinin bezle silahı temizleyip babasının eline koyduğunu, babasının telefonunu yanından alarak yardım istemesini engellediklerini, sonra babasından tekrar ses gelmesi üzerine annesinin ‘git bir daha sık’ dediğini ancak korktuğundan dolayı sıkmadığını anlattı.

Haberin Devamı

CİNAYETİ KENDİ BAŞINA İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Durumun emniyete bildirilmesi üzerine anne ve kızları gözaltına alındı. E.D., ilk ifadesinde babasının kendilerine yıllardır işkence etmesi üzerine cinayeti işlediğini, ikinci ifadesinde ise babasının son 1 yıldır kendisini istismar ettiği ve kendilerini sürekli darp ettiğini, olay günü de istismar ettiği için cinayeti kendi başına işlediğini söyledi. Anne Eylem Dilsiz ile büyük kızı Rojin Dilsiz ise ifadelerinde silahı E.D’ye vermediklerini, cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını iddia etti. Tutuklanan E.D., 2025 Temmuz ayında tahliye edildi.

Gözden KaçmasınGüngörende silahla başından vurulmuştu: 16 yaşındaki kızının ifadesi kan dondurdu Babamı vurduktan sonra yattımGüngören'de silahla başından vurulmuştu: 16 yaşındaki kızının ifadesi kan dondurdu! 'Babamı vurduktan sonra yattım'Haberi görüntüle

İKİ İDDİNAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü iki soruşturma sonunda iki iddianame hazırladı. E.D. hakkında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 13 yaşında olan kız çocuğunun parmak izi çıkmaması için eldiven takması gerektiğini, eldiveni apartman boşluğuna atması, olaydan sonra duş alıp barut artığı bulaşmış olabilecek kıyafetlerini yıkaması gerektiğini düşünebilecek erginlik düzeyinde olmadığı belirtildi.

E.D’YE 19 YIL HAPİS İSTENDİ

Annesi ve ablasının silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, Eylem Dilsiz’in Murat Dilsiz’in vurulduğunu görmesi üzerine 112’yi aramak için sabah olmasını beklemesi değerlendirildiğinde 3 şüphelinin planlayarak iştirak halinde cinayeti işledikleri öne sürüldü. E.D.’nin tasarlayarak babasını öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıldan 15 yıla kadar, Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan da 2,5 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Anne Eylem Dilsiz ile kızı Rojin Dilsiz hakkında hazırlanan iddianamede ise tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenmişti.

Gözden KaçmasınNarin Güranın ağabeyi İddiasında ısrarcı: 19 gün boyunca sustu | Görüntüleri izletip o anlara dikkat çektiNarin Güran'ın ağabeyi İddiasında ısrarcı: 19 gün boyunca sustu | Görüntüleri izletip o anlara dikkat çektiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Çocuk İstismarı#Anne-Baba

BAKMADAN GEÇME!