Babasını öldüren kız çocuğundan korkunç iddia: “Beni istismar ediyordu”

Eylem Dilsiz, 9 Aralık 2024 gecesi polisi arayarak Güngören’deki evlerinde eşi Murat Dilsiz’in intihar ettiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Murat Dilsiz’i yatağında başından vurulmuş halde, yanında tabancayla buldu. Murat Dilsiz’in cenazesi eşi ve iki kızı tarafından memleketi Diyarbakır’a götürüldü.

"GİT BİR DAHA SIK"

Dilsiz’in küçük kızı E.D., kuzeni B.D’ye annesi ve ablasının kendisine silah verip babasını vurmalarını istediğini, kendisinin de eldiven giyerek babasını vurduğunu, eldivenleri tuvaletteki havalandırmaya bıraktıklarını, duş alıp kıyafetlerini yıkadığını, annesinin bezle silahı temizleyip babasının eline koyduğunu, babasının telefonunu yanından alarak yardım istemesini engellediklerini, sonra babasından tekrar ses gelmesi üzerine annesinin ‘git bir daha sık’ dediğini ancak korktuğundan dolayı sıkmadığını anlattı.

CİNAYETİ KENDİ BAŞINA İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Durumun emniyete bildirilmesi üzerine anne ve kızları gözaltına alındı. E.D., ilk ifadesinde babasının kendilerine yıllardır işkence etmesi üzerine cinayeti işlediğini, ikinci ifadesinde ise babasının son 1 yıldır kendisini istismar ettiği ve kendilerini sürekli darp ettiğini, olay günü de istismar ettiği için cinayeti kendi başına işlediğini söyledi. Anne Eylem Dilsiz ile büyük kızı Rojin Dilsiz ise ifadelerinde silahı E.D’ye vermediklerini, cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını iddia etti. Tutuklanan E.D., 2025 Temmuz ayında tahliye edildi.

İKİ İDDİNAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü iki soruşturma sonunda iki iddianame hazırladı. E.D. hakkında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 13 yaşında olan kız çocuğunun parmak izi çıkmaması için eldiven takması gerektiğini, eldiveni apartman boşluğuna atması, olaydan sonra duş alıp barut artığı bulaşmış olabilecek kıyafetlerini yıkaması gerektiğini düşünebilecek erginlik düzeyinde olmadığı belirtildi.

E.D’YE 19 YIL HAPİS İSTENDİ

Annesi ve ablasının silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, Eylem Dilsiz’in Murat Dilsiz’in vurulduğunu görmesi üzerine 112’yi aramak için sabah olmasını beklemesi değerlendirildiğinde 3 şüphelinin planlayarak iştirak halinde cinayeti işledikleri öne sürüldü. E.D.’nin tasarlayarak babasını öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıldan 15 yıla kadar, Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan da 2,5 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.



Anne Eylem Dilsiz ile kızı Rojin Dilsiz hakkında hazırlanan iddianamede ise tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenmişti.