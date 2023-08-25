BabasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren gencin ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±: KardeÅŸim telefonla arayÄ±p haber verdi

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Olay, 23 AÄŸustos gecesi YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun sÃ¼redir iÅŸsiz ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len AydÄ±n GÃ¼ler ile eÅŸi Zafire GÃ¼ler (40) arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi ile 'uyuÅŸturucu kullanma', ve 'kasten adam yaralama' suÃ§larÄ±ndan kaydÄ± olan AydÄ±n GÃ¼ler, eÅŸini darbettti.

Bu sÄ±rada eve gelen Ã§iftin oÄŸullarÄ± Ã‡aÄŸatay GÃ¼ler, kavgayÄ± gÃ¶rÃ¼nce babasÄ±na ait ruhsatsÄ±z tabancayÄ± alÄ±p, 2 el ateÅŸ etti. 2 kurÅŸun da vÃ¼cuduna isabet eden AydÄ±n GÃ¼ler, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek ifadesi alÄ±nan Zafire GÃ¼ler, "EÅŸim sÃ¼rekli ateÅŸ buz iÃ§ip beni dÃ¶ver. AkÅŸam yine beni dÃ¶vÃ¼yordu. OÄŸlum Ã‡aÄŸatay da silahla babasÄ±nÄ± vurup, olay yerinden kaÃ§tÄ±" dedi.

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Ã‡aÄŸatay GÃ¼ler, saklandÄ±ÄŸÄ± parkta polis tarafÄ±ndan yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesi alÄ±nan Ã‡aÄŸatay GÃ¼ler, "Babam, Ã§ocukluÄŸumdan bu yana yÄ±llardÄ±r hem anneme hem bana hem de kardeÅŸlerime eziyet ediyordu. Ã‡alÄ±ÅŸmÄ±yor, sÃ¼rekli uyuÅŸturucu kullanÄ±yordu.

Ä°lk baÅŸta esrarla baÅŸladÄ± daha sonra ateÅŸ buz dedikleri metamfetamin ile devam etti. Ben giyim maÄŸazasÄ±nda, kardeÅŸim de oto elektrikÃ§ide Ã§alÄ±ÅŸarak kirada oturduÄŸumuz evin geÃ§imini saÄŸlÄ±yoruz. Ailemi geÃ§indirmek iÃ§in eÄŸitimimi yarÄ±da kestim.

Olay gecesi kardeÅŸim telefonla beni arayÄ±p, annemin yine dayak yediÄŸini sÃ¶yleyince eve geldim. Babama durmasÄ±nÄ± sÃ¶yledim ama durmadÄ±. Bana da saldÄ±rdÄ±, bir sÃ¼re boÄŸuÅŸtuk. TabancayÄ± alÄ±p, annemi korumak iÃ§in ateÅŸ ettim" dedi.

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Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen GÃ¼ler, tutuklandÄ±.Â

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