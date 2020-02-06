Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı

O.E., 2012 yılında İstnabul’da babasını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan O. E. yargılandığı davada, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce de Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan firar etti. Cezaevi firarisi her yerde aranırken dün İzmit’te alışveriş yapan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Bildirilen adrese gelen polis, firari O.E. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. O.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.