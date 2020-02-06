MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBabasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı
GeriGündem Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı

İSTANBULda, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit’te alışveriş yaparken yakalandı.

O.E., 2012 yılında İstnabul’da babasını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan O. E. yargılandığı davada, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce de Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan firar etti. Cezaevi firarisi her yerde aranırken dün İzmit’te alışveriş yapan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Bildirilen adrese gelen polis, firari O.E. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. O.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle