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Babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı! 'Şiddet uyguladığı için öldürdüm'

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#Diyarbakır#Hazro#Cinayet
Babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı Şiddet uyguladığı için öldürdüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 12:14

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldüren İ.G. (15), tutuklandı. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.G., evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından 3 el ateş ederek vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. T.G.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi Kuşdamı mezrasında toprağa verildi.

Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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#Diyarbakır#Hazro#Cinayet

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