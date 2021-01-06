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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 23:17 | Son Güncelleme:

Babasını öldürdükten sonra temizlenip polise teslim oldu

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Babasını öldürdükten sonra temizlenip polise teslim oldu
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan kişi polis ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, B.A. (43) ile babası Orhan A. (78) arasında Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından polis karakoluna giden zanlı, durumu ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada B.A'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlının ifadesinde, babasının uzun süredir kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde yine tartıştıklarını ve bunun üzerine onu bıçakla öldürdüğünü söylediği belirtildi.

B.A'nın ayrıca, olaydan sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdikten sonra polis karakoluna gidip suçunu itiraf ettiği öğrenildi

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