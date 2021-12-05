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Babasını öldürdü! 'Sadece kendimi korumak istedim'

#Cinayet#Istanbul#Tartışma
Babasını öldürdü Sadece kendimi korumak istedim

İstanbul Ümraniye’de yaşayan 20 yaşındaki Cansel Kınalı, annesine ve kendisine saldıran babası Mustafa Emre Kınalı’yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Cansel, “Bana küfrederek saldırdı, kendimi korumak için bıçağı salladım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.

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İstanbul Ümraniye’de yaşayan 20 yaşındaki Cansel Kınalı’nın anne ve babası bir yıl önce boşandı. Mahkeme Cansel’in 9 yaşındaki erkek kardeşinin velayetini annesine verdi. İddiaya göre madde bağımlısı babaları Mustafa Emre Kınalı dün gece çocuklarını görme bahanesiyle evlerine geldi, kızına ve boşandığı eşine saldırdı. Cansel mutfaktan aldığı bıçakla kendisini korumaya çalışırken babasını sırtından bıçakladı. Cansel’in ihbarıyla eve gelen polisler Mustafa Emre Kınalı’nın öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Cansel, “Bana küfrederek saldırdı, kendimi korumak için bıçağı salladım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu” dedi. 

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#Cinayet#Istanbul#Tartışma

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