Babasını öldürdü annesini yaraladı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 07:00

İzmir’in Menemen ilçesinde dün 1343 Sokak’ta bulunan bir evden gelen ‘Aile içi kavga’ anonsuna giden polis ekipleri, evin kapısı açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak içeri girdi.

Ekipler, eve girdiğinde lise öğrencisi H.U.B. (16), anne N.B. (47) ve baba Barış Bulut’u (47) kanlar içinde buldu. Ağır yaralandığı belirlenen H.U.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Menemen Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı olan baba Barış Bulut ise kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Anne N.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Anne N.B.’nin ifadesinde oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendisine ve babasına saldırdığını ve oğullarının kapıyı üzerlerine kapatarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. 

