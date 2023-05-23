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Babasını öldürdü, 'Alkollüydüm hatırlamıyorum' dedi

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#Kırklareli#Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Babasını öldürdü, Alkollüydüm hatırlamıyorum dedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 16:24

Kırklareli’de tartıştığı babasını öldüren gencin emniyette alınan ifadesinde, "Alkollüydüm hatırlamıyorum" savunması yaptığı öğrenildi.

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16 Mayıs Salı günü Kocahıdır Mahallesi Balkan Caddesi'nde Anıl M. (26), tartıştığı babası Özcan M.'yi (65) bıçaklamıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan zanlı, suç aleti bıçak ile yakalanıp tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anıl M.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Alkollüydüm hatırlamıyorum" savunmasını yaptığı belirtildi.

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#Kırklareli#Cinayet#Bıçaklı Saldırı

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