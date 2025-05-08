Babasını döven ‘Sansar Salvo’ serbest kaldı

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Müşteki baba Gazi Arslan, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

‘İTİRAF ALMAYA ÇALIŞTIM’

Tutuklu sanık savunmasında “Babamın evine video çekip itiraf almak için gitmiştim. Ailem beni vesayet altına almaya çalıştı. Babamdan itiraf almaya çalıştım. Kesinlikle tokat atmadım, videodaki ses tükürme sesidir. Ufak bir hırgür oldu. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle videoyu koydum ama sonrasında iki platformda da sildim” dedi.

‘ŞİKÂYETİM YOKTUR’

Müşteki baba ise oğlundan şikâyeti olmadığını söyledi. Mahkeme, Ekin Can Arslan’ı ‘üstsoya karşı kasten basit yaralama’ suçundan 7.5 ay hapis cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve sanığın tahliyesine karar verdi.