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Babasını döven ‘Sansar Salvo’ serbest kaldı

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#Gazi Arslan#Sansar Salvo#SEGBİS
Babasını döven ‘Sansar Salvo’ serbest kaldı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 07:00

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra  gözaltına alınarak tutuklanan ‘Sansar Salvo’ olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına SEGBİS ile katıldı.

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Müşteki baba Gazi Arslan, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. 

‘İTİRAF ALMAYA ÇALIŞTIM’

Tutuklu sanık savunmasında “Babamın evine video çekip itiraf almak için gitmiştim. Ailem beni vesayet altına almaya çalıştı. Babamdan itiraf almaya çalıştım. Kesinlikle tokat atmadım, videodaki ses tükürme sesidir. Ufak bir hırgür oldu. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle videoyu koydum ama sonrasında iki platformda da sildim” dedi.

‘ŞİKÂYETİM YOKTUR’

Müşteki baba ise oğlundan şikâyeti olmadığını söyledi. Mahkeme, Ekin Can Arslan’ı ‘üstsoya karşı kasten basit yaralama’ suçundan 7.5 ay hapis cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve sanığın tahliyesine karar verdi.

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#Gazi Arslan#Sansar Salvo#SEGBİS

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