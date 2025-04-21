×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Babasını darp etmişti... Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis talebi

Güncelleme Tarihi:

#Sansar Salvo#Ekincan Arslan#Gazi Arslan
Babasını darp etmişti... Sansar Salvoya 1 yıl 6 ay hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 19:28

Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından tutuklanan ‘Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında "üst soya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

‘Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, 13 Nisan tarihinde babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Arslan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu "Sansar Salvo" lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu, şüphelinin olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı, şüphelinin savunmasında suçunu ikrar ettiği ve Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun basit yaralamayla giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtildiği kaydedildi.

 

Haberin Devamı

1 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Şüphelinin babasının göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiğinin kaydedildiği iddianamede, şüpheli Ekin Can Arslan'ın "üst soya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sansar Salvo#Ekincan Arslan#Gazi Arslan

BAKMADAN GEÇME!