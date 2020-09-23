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DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 19:39 | Son Güncelleme:

Babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

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Babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, babasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı Hasan Ayaz'ı (58) darbededek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Burkay Kolçak (20) tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde belde merkezindeki hemzemin geçit önünde meydana gelen olayda, Burkay Kolçak iddiaya göre geçen hafta babasını darbeden Hasan Ayaz ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Hasan Ayaz, aldığı darbelerle yere düştü. Kalp hastası olduğu öğrenilen Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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