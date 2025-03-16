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Babasından öğrendiği meslekte kendi işini kurdu | Ürünleri 8 ülkeye ihraç etmeye de başladı... Başarının arkasındaki sırrı anlattı

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#İhracat#Konya#Sanayi
Babasından öğrendiği meslekte kendi işini kurdu | Ürünleri 8 ülkeye ihraç etmeye de başladı... Başarının arkasındaki sırrı anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 17:54

Konya'da yaşayan 33 yaşındaki Sefer Harmankaya'nın 8 yıl önce kurduğu fabrikada üretilen hidrolik lift ve traktör yedek parçaları, yurt dışına da gönderiliyor.

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Sefer Harmankaya, çocuk yaşta atölyeye ilgi duymaya başladı.

Hidrolik ustası babasının mesleğine gönül veren Harmankaya, talaşlı imalatı öğrenmek için sanayide firmalarda çalıştı.

Hidrolik lift ve traktör yedek parçası üzerine 2017'de firmasını kuran Harmankaya, fason ve iç piyasanın ihtiyacına yönelik üretim gerçekleştiriyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 bin metrekarelik kapalı alanda üretim kapasitesini artıran şirket, ihracat payını da artırmak istiyor.

Babasından öğrendiği meslekte kendi işini kurdu | Ürünleri 8 ülkeye ihraç etmeye de başladı... Başarının arkasındaki sırrı anlattı

Harmankaya, iş hayatında elde ettiği başarının arkasında inanç ve azmin olduğunu söyledi.

Babasının mesleğini sürdürmek istediğini anlatan Harmankaya, "Küçük yaşta CNC tezgahında talaşlı imalatı öğrendim, piyasada da çalıştım. Babam eski sanayici, hidrolik üzerine usta. Onun kattığı değerlerle bu işe yöneldik. Hidrolik ve traktör sektörünü de seviyorum. Bundan dolayı bu işi yapmaya karar verdim. Öncelikle fason üretmeye başladık. Daha sonrasında seri üretime geçtik." diye konuştu.

Babasından öğrendiği meslekte kendi işini kurdu | Ürünleri 8 ülkeye ihraç etmeye de başladı... Başarının arkasındaki sırrı anlattı
YURT DIŞI PAZARINA AĞIRLIK VERİYOR

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Harmankaya, üretim ve dağıtım ağını genişleterek yurt dışı pazarına da ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hidrolik lift ve traktör yedek parça imalatının yanı sıra krom kaplı mil üretimimiz de var. 8 ülkeye ihracatımız söz konusu. İç piyasada yerli üretimi yapılan traktörlere tedarik sağlıyoruz. 10 santimetreden 6 metreye kadar silindir üretimimiz var. Traktör orta kol liftleri üretiyoruz. 2 bin metrekare alanda üretime başladık. 27 bin metrekarelik kapalı alanda 120 kişiyle üretim yapıyoruz."

Babasından öğrendiği meslekte kendi işini kurdu | Ürünleri 8 ülkeye ihraç etmeye de başladı... Başarının arkasındaki sırrı anlattı

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#İhracat#Konya#Sanayi

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