Babasının işleri kötüye gidince karar verdi... 'Sen kızsın, ne işin var' diyenleri dinlemedi | Songül, 109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi oldu

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Songül Andaç, motor ustası babası Ercan Andaç’ın işletmesinde küçük yaştan itibaren mesleğe ilgi duymaya başladı. Andaç, babasının işlerinin kötüye gidip, dükkanını kapatmasının ardından bu bölümü okumaya karar verdi.

Bu karara ilk başta ailesinin karşı çıktığı Songül Andaç, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Teknolojisi Bölümü’nü tercih etti. 9’uncu sınıf öğrencisi olan Andaç, hem 109 öğrencinin olduğu bölümün, hem de kentin bu alanda eğitim gören ilk ve tek kız öğrencisi oldu.

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Okuldaki atölyede önlük ve tulumunu giyerek otomobil motorlarını tamir eden Songül Andaç’ın şimdiki hedefi ise okulunu bitirip babasının kapatmak zorunda kaldığı dükkanını yeniden açmak.

Babasının motor ustası olmasından dolayı bu bölüme ilgi duyduğunu anlatan Songül Andaç, "Bu bölüm çocukluk hayalimdi. Baba mesleğimdi. 5 yaşından beri sanayideydim. Babamın ustalığı sayesinde, babamın arabaları tamir etmesi, sesinden anlaması beni çok mutlu ediyordu. Ben de bu yüzden babamın mesleğini sürdürmek istedim" diye konuştu.

'KENDİ İSTEĞİMLE BU BÖLÜMÜ TERCİH ETTİM'

Kayseri’de bölümünde eğitim gören tek kız öğrenci olmanın gururunu da yaşadığını belirten Andaç, “Sınıf arkadaşlarım iyiler ama kız olduğum için biraz çekiniyorlar. Çok muhabbet edemiyorlar. Sınıf arkadaşlarım beni daha çok destekliyor. Atölyede iş yaparken ‘Bizden daha iyi yapıyor’ diye yorum yapıyorlar. Ayrımcılık yapmıyorlar. Onlar daha mutlu oluyorlar.

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Bu işin biraz zor yanları da var. Akılda bazı şeyleri tutman gerekiyor. Bu iş akıl isteyen bir ustalık. Bazen yapamadığım ya da aklımda tutamadığım şeyler olabiliyor. Çocukluğumdan beri insanlar ben kız olduğum için bana sürekli, ‘Sen kızsın, senin sanayide ne işin var’ dedi.

Ben onların hiçbirini dinlemedim. Meslek lisesini ve bu bölümü kendi isteğimle tercih ettim. İlk başta ailem de bu duruma karşıydı ve soğuktu. Sonradan hepsi çok iyi destek oldu. Şu an onların desteğini her zaman hissediyorum. Öğretmenlerim de beni çok destekliyor" ifadelerini kullandı.

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‘ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ BABAMLA ÇALIŞMAK İSTİYORUM’

Okulu bitirdikten sonra kendi işletmesini açıp yeniden babası ile çalışmanın hayalini de kurduğunu söyleyen Songül Andaç, "Babamın işleri kötüye gittiği için dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İleride kendi tamir atölyemin olduğu bir dükkan açmak istiyorum. Bayilik yapıp, babamı da dükkanın başına oturtup, patron yapmak istiyorum. Babamla birlikte eski günlerdeki gibi birlikte çalışmak istiyorum" dedi.