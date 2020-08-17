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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Babasında koronavirüs çıkan Alanya Belediye Başkanı Yücel evinde izole oldu

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Babasında koronavirüs çıkan Alanya Belediye Başkanı Yücel evinde izole oldu
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ANTALYA'nın Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Baba Yücel ile temas eden Başkan Yücel'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler evlerinde izole edildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen baba Yücel, karantinaya alındı.

Mehmet Yücel ile temas ettiği belirlenen aralarında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de bulunduğu bazı kişiler ise evlerinde izole edildi.

Başkan Yücel'in tedbir amacıyla evinde izole olduğu, sağlık problemi bulunmadığı bildirildi.

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