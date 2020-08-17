Babasında koronavirüs çıkan Alanya Belediye Başkanı Yücel evinde izole oldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen baba Yücel, karantinaya alındı.

Mehmet Yücel ile temas ettiği belirlenen aralarında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de bulunduğu bazı kişiler ise evlerinde izole edildi.

Başkan Yücel'in tedbir amacıyla evinde izole olduğu, sağlık problemi bulunmadığı bildirildi.