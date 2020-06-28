Babasına çöp toplamada yardım etti bisikleti oldu

İmamoğlu sosyal medya hesabından duygularını, “Haliç kıyısındaki parklarımızın bakımını yapan çalışanımız Sefer Yeldan’ın oğlu İsmail’in boş zamanlarında babasına yardım ettiğini öğrenince, bir sürpriz yapıp karne hediyesi vermek istedik. İsmail’in çevreye dair verdiği mesajlar hepimize örnek olmalı” sözleriyle paylaştı. İsmail’in babası Sefer Yeldan, İBB’nin bu jestine teşekkür edip, “Okullar tatil olduktan sonra çocuklarımı doğayı tanısınlar diye buraya getiriyorum.Hem oynuyor hem de bana yardım ediyorlar” dedi.