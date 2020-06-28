Babasına çöp toplamada yardım etti bisikleti oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) temizlik personeli olarak çalışan ve Eyüpsultan’daki Barış Manço Parkı’nı temizleyen babası Sefer Yeldan’a çöp toplayarak yardım ederken görüntülenen 10 yaşındaki İsmail Yeldan’ın hayali gerçek oldu. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi İsmail’in bu davranışına kayıtsız kalmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küçük çocuğa hediye kitap ve bisiklet gönderdi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından duygularını, “Haliç kıyısındaki parklarımızın bakımını yapan çalışanımız Sefer Yeldan’ın oğlu İsmail’in boş zamanlarında babasına yardım ettiğini öğrenince, bir sürpriz yapıp karne hediyesi vermek istedik. İsmail’in çevreye dair verdiği mesajlar hepimize örnek olmalı” sözleriyle paylaştı. İsmail’in babası Sefer Yeldan, İBB’nin bu jestine teşekkür edip, “Okullar tatil olduktan sonra çocuklarımı doğayı tanısınlar diye buraya getiriyorum.Hem oynuyor hem de bana yardım ediyorlar” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle