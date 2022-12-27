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Babası uykusunda boğarak katletmişti! İclal Şimşek'in son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#İclal Şimşek#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 11:12

Diyarbakır’da uyurken babası tarafından boğulduğu ortaya çıkan İclal Şimşek’in (19) 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek’in, sözleri, ‘Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın’ şiirine eşlik ettiği görüldü.

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Olay, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın 7’ncı katında oturan Şimşek ailesinin bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları İclal’in uyanmadığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti. Şimşek’in babası Kadri Koyun (44), annesi M.K. (39) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İclal Şimşek’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede elde edilen deliller, aile üyelerinin ifadeleri ve ardından kendi itirafıyla Kadri Koyun, kızını evde yalnızken uyuduğu sırada boğduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aile bireylerinden Kadri Koyun tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü belirtildi. Zaman zaman şehir dışına çıkıp kalan, daha sonra yine baba evine dönen İclal Şimşek ile ailesinin bu nedenle sorunlar yaşadığı bildirildi.

Babası uykusunda boğarak katletmişti İclal Şimşekin son görüntüleri ortaya çıktı

Kadri Koyun’un ifadesinde, kızının çevreden duyduğu kadarı ile içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği bildirildi.

3 GÜN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İclal Şimşek’in 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek’in, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, sözleri ‘Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın’ şiirine eşlik ediyor.

Babası uykusunda boğarak katletmişti İclal Şimşekin son görüntüleri ortaya çıktı

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Otopsi işlemlerinin ardından dayısı tarafından teslim alınan İclal Şimşek’in cenazesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Diyarbakır#İclal Şimşek#Kadın Cinayeti

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