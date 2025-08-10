İlk yerli sondaj gemisi Fatih'in kaptanını yıkan olay! 12 yaşındaki oğlunu kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi Şehitler Abidesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki çocuğun, yanına 2 arkadaşını da alarak kullandığı ATV, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ATV’den düşen 3 çocuk yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Ali Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABASI İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİNİN KAPTANI

Kazada hayatını kaybeden Ali Koyuncu’nun babası Selçuk Koyuncu’nun, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’in kaptanı olduğu öğrenildi. Koyuncu’nun cenazesi, öğlende Sunullah Mahallesi’ndeki Dersaadet Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)

TOPRAĞA VERİLDİ

