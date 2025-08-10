×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlk yerli sondaj gemisi Fatih'in kaptanını yıkan olay! 12 yaşındaki oğlunu kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Bandırma#ATV Kazası
İlk yerli sondaj gemisi Fatihin kaptanını yıkan olay 12 yaşındaki oğlunu kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 18:09

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde devrilen ATV’deki Ali Koyuncu (12) yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı ise yaralandı. Koyuncu’nun, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’in kaptanı Selçuk Koyuncu’nun oğlu olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi Şehitler Abidesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki çocuğun, yanına 2 arkadaşını da alarak kullandığı ATV, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ATV’den düşen 3 çocuk yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Ali Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınYürek yakan olay 15 gün sonra düğünleri vardı: Nişanlı çifti ölüm ayırdı...Yürek yakan olay! 15 gün sonra düğünleri vardı: Nişanlı çifti ölüm ayırdı...Haberi görüntüle

İlk yerli sondaj gemisi Fatihin kaptanını yıkan olay 12 yaşındaki oğlunu kaybetti

BABASI İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİNİN KAPTANI

Kazada hayatını kaybeden Ali Koyuncu’nun babası Selçuk Koyuncu’nun, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’in kaptanı olduğu öğrenildi. Koyuncu’nun cenazesi, öğlende Sunullah Mahallesi’ndeki Dersaadet Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)

Haberin Devamı

İlk yerli sondaj gemisi Fatihin kaptanını yıkan olay 12 yaşındaki oğlunu kaybetti

TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 arkadaşıyla birlikte bindiği ATV’nin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’in kaptanı Selçuk Koyuncu’nun oğlu Ali Koyuncu, Sunullah Mahallesi’ndeki Dersaadet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Gözden KaçmasınYürek yakan olay 15 gün sonra düğünleri vardı: Nişanlı çifti ölüm ayırdı...Yürek yakan olay! 15 gün sonra düğünleri vardı: Nişanlı çifti ölüm ayırdı...Haberi görüntüle

İlk yerli sondaj gemisi Fatihin kaptanını yıkan olay 12 yaşındaki oğlunu kaybetti

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Bandırma#ATV Kazası

BAKMADAN GEÇME!