Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Babası tarafından öldürülen Defne’nin acılı annesi: Kızımın hatıralarını da yok etti

Güncelleme Tarihi:

#Defne Öztürk#Habip Öztürk#Cinayet
Babası tarafından öldürülen Defne’nin acılı annesi: Kızımın hatıralarını da yok etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:00

Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk’ü boğazını keserek öldürmüştü. Duruşmada, olay günü eşiyle yaptığı telefon görüşmesini anlatan acılı anne Havva Öztürk, “Ben Defne’ye böyle bir hayat yaşatmak istemiyorum, diye mesajı gönderdi. Beni aradı, tartıştık. Sanık kızımın hatıralarını da yok etmiştir” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Pendik’te Habip Öztürk (31), 12 Aralık 2021 günü saat 21.00 sıralarında 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk’ü boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını keserek yaşamına son vermeye çalıştı. İhbar üzerine polis geldi. Defne’nin öldüğü, Habip Öztürk’ün ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Habip Öztürk, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Habip Öztürk, ifadesinde, kızını öldürmediğini, boşanma aşamasında olduğu eşinin Konya’da olan dostunun gönderdiği 2 kişi tarafından cinayetin işlendiğini, bu kişilerin kendisine de not yazdırarak bıçakladığını öne sürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Habip Öztürk hakkında, ‘kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı kodlu uyarıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı kodlu uyarıHaberi Görüntüle

‘KIZIMIN HATIRALARINI YOK ETTİ’

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada dinlenen anne Havva Öztürk, “Sabah saat 07.00 sıralarında bana, ‘Her şeyi değiştireceğim, seni asla bırakmayacağım’ yazılı mesaj atmıştı. Daha sonra, ‘Ben Defne’ye böyle bir hayat yaşatmak istemiyorum’ şeklinde ikinci bir mesaj attı. Babası ile birlikteyken takside de beni aradı. Sanık, kızıma telefon almamla ilgili bana kızdı. Çocuğu ona karşı doldurduğumu söyledi. Çocuğun huysuzluk yaptığını, bağırdığını, ağladığını anlatarak, ‘Bunu bana yaşatmaya hakkın yok’ dedi. Defne de o sırada, ‘Baba seni sevmiyorum’ diye bağırıyordu. Sanık kızımın hatıralarını da yok etmiştir” dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yazı yazılarak, sanığın müşahede altında tutulduğu döneme yönelik bilgilerin istenmesine ve olay anında suçun sonuçlarını algılama yeteneğini etkileyecek nitelikte akıl sağlığını bozan hastalığının veya akıl zayıflığının tespiti için sanığın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gözden Kaçmasın

Organ çetesi deşifre edildiOrgan çetesi deşifre edildiHaberi Görüntüle

SAVCI İFADEYE İNANMADI

İddianamede, Habip Öztürk’ün ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, “Kızının boğazının kesilmiş olduğunu gördükten sonra kendisine söylenenleri yapmasının ve Defne’nin bağırıp çağırmamasının, bağırmışsa da yan odada bulunan şüpheli tarafından sesinin işitilmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı” belirtildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Defne Öztürk#Habip Öztürk#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols