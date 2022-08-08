Babası tarafından öldürülen Defne’nin acılı annesi: Kızımın hatıralarını da yok etti

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İstanbul Pendik’te Habip Öztürk (31), 12 Aralık 2021 günü saat 21.00 sıralarında 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk’ü boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını keserek yaşamına son vermeye çalıştı. İhbar üzerine polis geldi. Defne’nin öldüğü, Habip Öztürk’ün ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Habip Öztürk, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Habip Öztürk, ifadesinde, kızını öldürmediğini, boşanma aşamasında olduğu eşinin Konya’da olan dostunun gönderdiği 2 kişi tarafından cinayetin işlendiğini, bu kişilerin kendisine de not yazdırarak bıçakladığını öne sürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Habip Öztürk hakkında, ‘kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

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‘KIZIMIN HATIRALARINI YOK ETTİ’

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada dinlenen anne Havva Öztürk, “Sabah saat 07.00 sıralarında bana, ‘Her şeyi değiştireceğim, seni asla bırakmayacağım’ yazılı mesaj atmıştı. Daha sonra, ‘Ben Defne’ye böyle bir hayat yaşatmak istemiyorum’ şeklinde ikinci bir mesaj attı. Babası ile birlikteyken takside de beni aradı. Sanık, kızıma telefon almamla ilgili bana kızdı. Çocuğu ona karşı doldurduğumu söyledi. Çocuğun huysuzluk yaptığını, bağırdığını, ağladığını anlatarak, ‘Bunu bana yaşatmaya hakkın yok’ dedi. Defne de o sırada, ‘Baba seni sevmiyorum’ diye bağırıyordu. Sanık kızımın hatıralarını da yok etmiştir” dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yazı yazılarak, sanığın müşahede altında tutulduğu döneme yönelik bilgilerin istenmesine ve olay anında suçun sonuçlarını algılama yeteneğini etkileyecek nitelikte akıl sağlığını bozan hastalığının veya akıl zayıflığının tespiti için sanığın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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SAVCI İFADEYE İNANMADI

İddianamede, Habip Öztürk’ün ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, “Kızının boğazının kesilmiş olduğunu gördükten sonra kendisine söylenenleri yapmasının ve Defne’nin bağırıp çağırmamasının, bağırmışsa da yan odada bulunan şüpheli tarafından sesinin işitilmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı” belirtildi