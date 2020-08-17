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Rüşan Anıl ATAR - DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

Babası suni teleffüs yapmıştı... Ali Şan'dan 3 gün sonra acı haber

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Babası suni teleffüs yapmıştı... Ali Şan'dan 3 gün sonra acı haber
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Adana'da göle düşen bir kadını kurtarmak için girdiği suda boğulma tehlikesi geçirip, babasının suni teneffüs yaptığı Ali Şan Tekgözlü (17), kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. İddiaya göre, yelkenliyle göle açılan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düşen bir kadını kurtarmak için suya giren Ali Şan Tekgözlü, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Akıntılı gölde suya batan oğlu Ali Şan’ın bir daha yüzeye çıkamaması üzerine babası Atilla Tekgözlü'nün ihbarıyla olay yerine gelen dalgıç polisler geldi. Dalgıç polisler genci sudan çıkarırken, yelkenliden düşen kadın ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı.

Babası suni teleffüs yapmıştı... Ali Şandan 3 gün sonra acı haber

OĞLUNA SUNİ TENEFÜS YAPTI

Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Ali Şan’a dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü, ''Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın'' diyerek gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri tarafından Ali Şan’a yapılan ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Babası suni teleffüs yapmıştı... Ali Şandan 3 gün sonra acı haber

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Şan Tekgözlü, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ali Şan Tekgözlü’nün cenazesi, yapılan otopsisinin ardından teslim edildiği yakınlarınca toprağa verildi.

Yürek yakan feryat... Ne olur aç gözlerini
Yürek yakan feryat... 'Ne olur aç gözlerini'

 

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