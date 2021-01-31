Babası kardan Anıtkabir yapan Hira Ankara yolcusu

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan, Anıtkabir’i ziyaret etmek istiyordu. Ailenin maddi durumu olmaması nedeniyle baba Mehmet Şerif Karahan, kızı için eksi 20 derecede 10 gün boyunca uğraşarak buzdan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı. Hira ile ailesini Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda görev yapan bir kadın ve iki erkek subay ziyaret ederek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Anıtkabir davetini iletti. Hira, Bakan Akar’ın kendisine ve ailesine yaptığı davetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Teşekkür ederim Sayın Bakan” dedi.

‘HAZIRIZ DEMEN YETERLİ’

Baba Mehmet Şerif Karahan da “Komutanlarımızın evimize kadar gelip davette bulunmaları, sıcak çayımızı içmeleri bizim mutluluğumuzu daha da artırdı” dedi. Binbaşı Ceyda, Hira’ya “Sana telefon numaramızı vereceğiz. ‘Ceyda Abla, ben ve ailem Ankara’ya gitmek için hazırız’ dediğinde seni gelip ailenle birlikte alacağız ve seni unutamayacağın bir yolculuğa çıkaracağız” diye konuştu. Hira kendisine daveti ileten TSK personelini, babasının buzdan yaptığı Anıtkabir’e götürerek gezdirdi ve burada Atatürk şiiri okudu. Hira derslerinin iyi olduğunu, büyüyünce bilim insanı olmak istediğini belirterek, “Uçak, helikopter her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

‘GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUZ’

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, TSK personelinin minik Hira ve ailesi ile, babasının yaptığı Anıtkabir ve Aslanlı Yol’u ziyaretinden görüntüler yayınladı. Bakanlık görüntülerle birlikte, “Bizler de tertemiz yüreğiyle gönüllerimize giren minik Hira’yı gözlerinden öpüyoruz. Kızını mutlu edebilmek için 10 gün boyunca uğraşarak kardan Anıtkabir yapan ve silah arkadaşlarımızı en güzel şekilde evinde ağırlayan baba Mehmet Şerif Karahan ve değerli ailesine teşekkür ediyoruz. Minik Hira’mızın Anıtkabir’e yapacağı ziyareti de dört gözle bekliyoruz” paylaşımında bulundu. Yetkililer Hira ve ailesinin hazır olduklarında Ankara’ya sömestr tatilinden önce gelmelerinin planlandığı bilgisini verdi.