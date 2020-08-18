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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Babası ile amcasının katilini öldüren genç, adliyeye sevk edildi

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Babası ile amcasının katilini öldüren genç, adliyeye sevk edildi
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı (47) cezaevinden izinli çıkıp geldiği sahilde yürürken öldüren Devrim Keleş (19), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Ereğli ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Devrim Keleş, 8 yıl önce babası Atakan Keleş ile amcası Atalay Keleş'i öldüren Ersin Aydoğan'ı, cezaevinden izinli çıkıp geldiği sahil yolunda yürürken gördü. Üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Ersin Aydoğan’a 2 el ateş etti. Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Devrim Keleş, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devrim Keleş, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Keleş, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Yakınları ise Devrim Keleş'i adliyeye girişi sırasında alkışladı.

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