Babası için icat çıkardı

Van Muradiye Alparslan Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, babasının yıllardır çektiği bel rahatsızlığı sebebiyle kullandığı korseler bir işe yaramayınca iş başa düştü diyerek bir omurga destek aparatı geliştirdi. Projesiyle SEY (Semra-Enver Yücel) Vakfı tarafından ‘Gelecek Vaat Eden Özel Ödül’e layık görülen genç girişimci, üretime geçerek hem babasının hem de bel rahatsızlığı çeken diğer insanların acısını dindirmek istiyor. Küçük yaşlardan bu yana bilime hep meraklı olduğunu söyleyen Mehmet, aparatı geliştirme sürecini şu sözlerle anlatıyor:

DESTEK BEKLİYOR

“Ben küçüklükten beri bilime fazlasıyla meraklıydım. Hatta bu merak yüzünden evi yakacaktım neredeyse. Kolonya ile deney yaparken bir anda halıları tutuşturmuştum. Babam için hem ağrıyı hafifletecek hem de günlük hayatta rahatça kullanılabilecek bir model tasarladım. Benimkini diğerlerinden ayıran en önemli özellik içinde bulunan ısıtıcıyla sıcak tedavi uygulaması. Hem omurgayı düzeltiyor hem de sıcak tedaviyle kullanan kişiyi rahatlatıyor. Tasarımını yaptım, her şeyiyle hesapladım ve şimdi üretime geçme safhasına geldik. Amacım buna destek bulup kullanıma sunmak. Başta 3D baskı makinesi, dikiş makinesi olmak üzere birçok farklı malzeme lazım olacak. İşçiliği hesaba katmadan sanırım 30-40 bin lira gibi bir bütçeyle ilk üretimi gerçekleştirebilirim.”

‘OĞLUM BENİM GURURUM’

Baba Mahsun Kaya, pek çok ebeveynin aksine “Oğlum durduk yere icat çıkarma” dememiş, ona tam destek vermiş. Şimdi oğluyla hem ağrılarını dindirdiği hem de böylesine önemli bir buluşa imza attığı için gurur duyuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara