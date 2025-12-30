Babanın yürek yakan feryadı

Haberin Devamı

BURSA’da 2023 Kasım’da, Elena-Aydın Sönmez çifti, 5 yaşındaki tek çocukları Deniz Sönmez’i diş ağrısı şikâyeti ile Osmangazi ilçesindeki özel diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım’a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez’in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz Sönmez, şikâyetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım’da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

DİŞ KLİNİĞİ MÜHÜRLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diş kliniği, 1 ay süreyle kapatıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrası diş hekimi Aleyna G., anestezi uzmanı doktor Levent O., anestezi teknikeri Gül K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü Kerem G.Y. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ ve “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet” suçlarından 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında Levent O. ile Aleyna G.’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edip ardından suç kayıtlarının bulunmaması ve duruşmadaki tutumları nedeniyle indirim uyguladı. Böylece Levent O. ile Aleyna G.’nin cezası, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına indirildi. Gül K., ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Muhalefet’ suçundan 1 yıl hapis ile 5 bin TL adli para cezası aldı. Gül K.’nin cezası da 10 ay hapis ile 4 bin lira adli para cezası oldu. ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Kerem G.Y.’nin cezası da 97 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

Haberin Devamı

‘ORTADA GİDEN BİR CAN VAR’

Sönmez çifti karara isyan etti. Kararın ardından evlatlarını kaybetmenin acısının daha da arttığını söyleyen baba Aydın Sönmez, “2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Ortada bir can var. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım? Nefes aldığımız sürece mücadelemiz sürecek” dedi.