Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti İnternet satışlarına düzenleme geliyor...Bakanlık harekete geçti! İnternet satışlarına düzenleme geliyor...#İnternet Alışverişi
Son dakika... TEMde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 kişi yaralandıSon dakika... TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi yaralandı#Trafik Kazası
İngilterede unlara folik asit katılacağı duyurulduİngiltere'de unlara folik asit katılacağı duyuruldu#İngiltere
Denizlide 77 yaşındaki istismar şüphelisi tutuklandıDenizli'de 77 yaşındaki istismar şüphelisi tutuklandı!#Cinsel İstismar
PSGnin Arjantinli yıldızı Messi, Metz maçında yokPSG'nin Arjantinli yıldızı Messi, Metz maçında yok#Messi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlunu kabul ettiYunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti #Ekrem İmamoğlu
İngilizler doğal gaz fiyatı krizi için çözüm arayışındaİngilizler doğal gaz fiyatı krizi için çözüm arayışında #İngiltere
Tarkandan sevenlerini üzen kararTarkan'dan sevenlerini üzen karar!#Tarkan
Galatasaraylı Morutana şok tepki Rumenceyi unuttuGalatasaraylı Morutan'a şok tepki! 'Rumence'yi unuttu'#Galatasaray
Dağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilimDağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilim#Dağra Solmaz
HABERLERGündem Haberleri

Babanın öldürüldüğü saatlerde kızı da kaybolmuş

#Şanlıurfa#Suruç#Aziz Erkan
Babanın öldürüldüğü saatlerde kızı da kaybolmuş

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aziz Erkan'ın kızı Esra Erkan'ın da aynı saatlerde kaybolduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ŞANLIURFA (AA) -  Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesinde ikamet eden Aziz Erkan'ın (44) dün Aydınlık Mahallesi yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği saldırının ardından maktulün kızı Esra Erkan'ın (20) da kaybolduğu güvenlik güçlerine bildirildi.

Güvenlik güçleri, saldırıyla aynı saatlerde kaybolduğu belirlenen genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Esra Erkan'ın kaybolması ile silahlı saldırının bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

İlgili Haberler:

'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladıAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarınİşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Suruç#Aziz Erkan