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Babanın intikamı

#İstanbul#Uyuşturucu#Darp
Babanın intikamı

Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci pusu kurup yakalayan baba, şüpheliyi darp ettikten sonra polise teslim etti.

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İstanbul Avcılar’a bağlı Merkez Mahallesi’nde önceki gün saat 16.30 sıralarında kızının cep telefonu ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya göre, karşıdaki kişinin ‘ne kadar uyuşturucu hap istediğini’ sorduğunu gördü. Bunun üzerine baba kızını korumak için duruma müdahale etti. Kızının elindeki telefonu alan baba, “10 hap” diye cevap yazdı ve buluşma için adres verdi. Belirtilen saatte kızı ile birlikte adrese giden baba, Bağcılar’dan gelen şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre, kızı öpmek isteyince baba saldırıya geçti.

‘TAHAMMÜLÜMÜZ YOK’

Kadına taciz olduğunu zanneden çevredekiler de baba ile birlikte şüpheli genci sokak ortasında dövdü. Baba, daha sonra şüpheliyi alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin darp edilme ve götürülme anları kameraya yansıdı. Mahalle sakini Ahmet Bingöl, “Benim de kız çocuğum var. Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok” dedi. Yaşananları evinden görünce aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden ise “Hepimizin çocuğu var. Hırsızlık yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuşturucu satanlar birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da bunu biliyor, rahat davranıyor” diye konuştu.

 

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#İstanbul#Uyuşturucu#Darp

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