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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı... En acı veda

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren Ayberk Topçu (14), gözyaşları arasında toprağa verildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazede baba Topçu, gözyaşlarına boğuldu.

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  • Ayberkten acı haber Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
  • Ayberkten acı haber Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
  • Ayberkten acı haber Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
  • Ayberkten acı haber Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ereğli Subaşı köyünde dün arkadaşlarıyla dereye giren Ayberk Topçu, aniden gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonunda Ayberk’in cansız bedeni bulundu. Arama-kurtarma çalışmalarını dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek, suya atladı.

Oğlunun cansız bedenine sarılarak feryat eden Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.

Ayberk Topçu’nun cenazesi bugün Subaşı Merkez Mezarlığı'nda helallik alındıktan sonra toprağa verildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazede baba Topçu, gözyaşlarına boğuldu.

Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı... En acı veda

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