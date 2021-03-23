Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı

Olay, saat 05.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini anlayan Ramazan Uslu (50) 112 Acili aradı. Evin pencerelerini açarak eşi ve 4 çocuğunu uyandıran Uslu, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri Uslu ailesine müdahalede bulundu. Ramazan Uslu ile eşi Aysel Uslu (47) ve çocukları ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Uslu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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