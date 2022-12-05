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Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı! Yürek yakan anlar... 'Şimdi bu acıya nasıl dayanırım'

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Alanya#Evlat Acısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 11:36

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra 50 metrelik uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz'in (32) kardeşi Ebru'nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra yeniden evlat acısı yaşayan İbrahim Emeksiz (57), "Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" diyerek, gözyaşı döktü.

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Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda, dün saat 14.00 sıralarında birinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince kadın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, cansız bedenin, 1 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e ait olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı Yürek yakan anlar... Şimdi bu acıya nasıl dayanırım

DİĞER KIZINI DA 18 YIL ÖNCE KAZADA KAYBETMİŞ

Kale surlarından düştüğü tahmin edilen Elif Emeksiz'in cenazesini almak için babası İbrahim Emeksiz, bu sabah Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Büyük üzüntü yaşayan Emeksiz'in, 18 yıl önce de o dönem 9 yaşında olan diğer kızı Ebru Emeksiz'i trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı Yürek yakan anlar... Şimdi bu acıya nasıl dayanırım

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Ebru'nun, 18 Temmuz 2004'te Alanya çevre yolunda araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyleyen İbrahim Emeksiz, kaçan sürücüyü bulabilmek için yıllarca mücadele ettiğini hatta internet sitesi bile kurduğunu ancak herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.

Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı Yürek yakan anlar... Şimdi bu acıya nasıl dayanırım

"ŞİMDİ BU ACIYA NASIL DAYANIRIM"

Elif Emeksiz'in ise hem açıktan eğitimini sürdürüp hem çalıştığını kaydeden İbrahim Emeksiz, "Hayat doluydu. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Orası onun yürüyüş yoluydu. 'Canım sıkıldı, kafamı dağıtmak için çıktım' dedi. Ondan sonra da bu olay oldu. Muhtemelen düşmüştür ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" dedi.

Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı Yürek yakan anlar... Şimdi bu acıya nasıl dayanırım

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Elif Emeksiz'in cenazesinin bugün Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.

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#ANTALYA#Alanya#Evlat Acısı

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