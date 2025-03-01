'Babam yaşındasın' diyerek reddetti, hayatı kâbusa döndü! 'Feryadına uyandık'

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Olay, 19 Aralık'ta Yeşilkent Mahallesi’nde sabah satlerinde meydana geldi. Şaban Kement yaklaşık 6 aydır görüşmek istediği Şengül Selük’ün teklifini kabul etmemesi üzerine yüzüne kezzap atarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Selük'ü ağır yaralı olarak hastaneye götürdü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şengül Selük'ün iki gözünde de görme kaybı oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'BABAM YAŞINDASIN' DİYEREK REDDETTİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edildikten sonra yakalamak için çalışma başlatıldı. Saldırgan ise 26 Şubat'ta Düzce'de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şengül Selük ifadesinde Şaban Kement'i tanımadığını yaklaşık 6 aydır kendisini takip ettiğini, 'Babam yaşındasın' peşimi bırak diyerek görüşme teklifini reddettiğini söyledi.

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'FERYADINA UYANDIK'

Mahalle sakini Bektaş Yıldırım, “O saatlerde işe gidiyorduk. Sesini duydum. Balkona çıktığımda tellerin oradan tutmuştu, bağırıyordu. 'Gözüme birisi bir şeyler attı, gözüm yanıyor' diye feryat ediyor, bağırıyordu. Sonra aşağı indim. Birkaç komşu da gelmişti. Gördük perişan haldeydi. Ondan sonra polisi, ambulansı aradılar. Ben işe gittim. Hastaneye kaldırmışlar bildiğimiz bu kadar. Kimin attigini bilmiyoruz, görmedik. Sadece attıktan sonra olaydan sonra onun feryatına uyandık. Polis kamerası olan evlere girdi, kameradan baktı" dedi.

SAKLANDI, YÜZÜNE ATTI

Yan binada oturan Emine Koşar, "Çocuğum eşimle beraber işe gidiyordu. Ama benim eşim önden gitmişti. O arkadan gitmiş. Kız çok iyiydi. İşine gider gelirdi. O adam gelmiş saklamış şuraya oradan da yüzüne doğru sermiş. Allah sorsun hesabını ben ne diyeyim" dedi. Yine mahalle sakini Ramazan Durgut ise, Beylikdüzü’ndeki bir tekstil firmasında çalışan Şengül Selük’ün yüzünün yanı sıra vücudunun tamamen yandığını, komşuların kadını araç ile Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırdıklarını anlattı.

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