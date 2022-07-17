‘Babam parasını genç kızlarla harcıyor’ dedi, 11 bin 421 dolar istedi

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Türkiye’nin önde gelen kuyumcularından Fibula Mücevher ile Bodrum’da Vadibükü Otelcilik ile Demirbükü Otelcilik’in sahibi Öztürk Şerefoğlu, 17 yıl önce Veronika Melike Şerefoğlu ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 18 yaşında olan Leal Darya Şerefoğlu adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Veronika Melike Şerefoğlu, ‘zina, hayata kast, haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle Öztürk Şerefoğlu’na boşanma davası açtı. Çiftin davası iki yıldır başka mahkemede devam ederken, Öztürk Şerefoğlu’na bir dava da kızı Leal Darya Şerefoğlu’ndan geldi. Leal Darya Şerefoğlu, 18 yaşına geldiği için babasının ödediği nafakanın kesildiği gerekçesiyle Aile Mahkemesi’ne başvurarak 11 bin 421 dolarlık nafaka davası açtı.

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'ÖDEYEBİLECEK GÜÇTE'

Müvekkilinin Güney Karolina Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Bölümü’ne kabul edildiğini dava dilekçesinde belirten Leal Darya Şerefoğlu’nun avukatı, “Çocuğun eğitim giderleri toplam 11 bin 421 doları bulmaktadır. Mali olarak dünyanın en değerli 100 lüks markası listesine giren oteli olan Öztürk Şerefoğlu, rahatlıkla çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilecek güce sahipken, kızını bu destekten mahrum bırakmış, genç kızlarla zaman geçirip onlara türlü türlü hediyeler almıştır” dedi.

'DEVLETTE OKUDUK'

Öztürk Şerefoğlu’nun avukatı cevap dilekçesinde, “Müvekkilim, her ay maddi imkânı el vermese de kızı için ödemelerini yapmaktadır. İşleri bozulan müvekkilin, özel okul parasını ödeyebilecek gücü yoktur. Müvekkilin genç kızlarla ilişkisi olduğu iddiası ise yalandır” dedi. Davanın ilk duruşmasında tanık olarak dinlenen Öztürk Şerefoğlu’nun ilk eşinden olan iki çocuğu, kendilerinin lise ve üniversiteyi devlet okulunda okuduklarını, eğitim hayatı boyunca da babalarının harçlık dışında kendilerine bir desteklerinin olmadığını söyledi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Veronika Melike Şerefoğlu, eşinin sürekli kendisini aldattığını, evin her tarafına kameralar yerleştirerek eve hapsettiğini, tehdit ve silah zoruyla canına kastettiğini iddia ederek boşanma davası açmıştı. Veronika, kızı ve kendisi için aylık 50 bin lira nafaka ile 10 milyon lira tazminat istemişti.