Babalarını asker selamıyla uğurladılar

Şehit babalarının naaşı, helallik almak için evlerinin önüne getirildiğinde, kızları Elif Ezgi (17) ve Rabia Rüya (12) asker selamı verirken, eşi Nuriye, annesi Meryem, babası Mehmet Demirel ve ağabeyi Can Demirel de Türk bayrağına sarılı tabuta sarıldı. Cenaze törenine şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile milletvekilleri, çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı. Vali Çiçek’in telefonundan şehidin babası Mehmet Demirel ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise taziyede bulundu.