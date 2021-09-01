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Gündem
DHA / AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

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Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Trabzon'un Of ilçesinde imam babaları Emre Göktaş tarafından tabancayla başlarından vurulup öldürülen Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin cenazeleri, toprağa verildi.

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babaları Emre Göktaş'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ın (4) cenazeleri Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki otopsinin ardından, anneleri Sibel Göktaş'ın ailesinin yaşadığı, ilçeye bağlı Taşhan Pazarı Mahallesi'ne getirildi.

Trabzonda kan donduran olay... 3 kızını öldüren imam, vahşetin nedenini açıkladı
Trabzon'da kan donduran olay... 3 kızını öldüren imam, vahşetin nedenini açıkladı

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Merkez Camisi'nde helallik alınmasının ardından düzenlenen cenaze törenine, çocukların dedesi Yüksel Çakır, dayısı Ercan Çakır ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Vali Ustaoğlu, dede Yüksel Çakır'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Cenazede acılı aile bireyleri, çocukların ardından gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası 3 kardeş, gözyaşlarıyla, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

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