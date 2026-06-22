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Babalar penaltı attı çocuklar tuttu

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#PENDİKSPOR Yenişehir Futbol Okulu#Babalar Günü#Pendikspor
Babalar penaltı attı çocuklar tuttu
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:00

PENDİKSPOR Yenişehir Futbol Okulu, Babalar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

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Babalar, düzenlenen yarışmayla futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı attı. Yıllardır çocuklarını tribünlerden izleyen babaların bu özel gününde oldukça heyecanlı geçen penaltı atışları sırasında güzel görüntüler oluştu. Renkli görüntülerle dolu ve oldukça heyecanlı geçen organizasyon, Babalar Günü’nü unutulmaz kıldı. Penaltı yarışmasını kazanan Sezgin Sancak ve Gökhan Cip’e 12 kiloluk karpuz hediye edilirken, etkinliğin sonunda babalar çocuklarıyla pasta kesti.

Babalar penaltı attı çocuklar tuttu

Pendikspor Yenişehir Futbol Okulu Koordinatörü Ramazan Dur, “Babalar Günü’nü çocuklarımız ve velilerimizle birlikte sahada kutlamak istedik. Sporun birleştirici gücüyle ailelerimizi bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Oğlu Rüzgar Topkara, Pendikspor Yenişehir Futbol Okulu’nda eğitim gören Fatih Topkara, “Bu vesileyle ben de ilk kez yeşil sahalarda penaltı atışı kullandım ve oğluma gol attım. Çok mutlu oldum” diye konuştu.

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#PENDİKSPOR Yenişehir Futbol Okulu#Babalar Günü#Pendikspor

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