×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Babalar Günü'nden dehşet saçtı! Babasının başına çekiçle vurdu, hayati tehlikesi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Aile İçi Şiddet#Sağlık Ekipleri
Babalar Gününden dehşet saçtı Babasının başına çekiçle vurdu, hayati tehlikesi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 14:07

Diyarbakır’da evde tartıştığı babası M.B.’nin (44) başına çekiçle vurarak ağır yaralayan Y.B. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

 Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Y.B., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası M.B.’nin başına çekiçle vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığıldı.

Babalar Gününden dehşet saçtı Babasının başına çekiçle vurdu, hayati tehlikesi sürüyor

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Babalar Gününden dehşet saçtı Babasının başına çekiçle vurdu, hayati tehlikesi sürüyor

Haberin Devamı

Gözaltına alınan Y.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Aile İçi Şiddet#Sağlık Ekipleri

BAKMADAN GEÇME!