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Babalar Günü’nde yürek yakan olay! Kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü

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#Fatih Kurutçu#Yunus Kurutçu#Trabzon
Babalar Günü’nde yürek yakan olay Kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:53

Trabzon'un Arsin ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Denizde akıntıya kapılan 14 yaşındaki oğlu Yunus'u kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren 45 yaşındaki Fatih Kurutçu, kaldırıldığı hastanede Babalar Günü'nde hayatını kaybetti. Denizden çıkarılan oğlunun tedavisi ise hastanede sürüyor.

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Olay, dün ilçe sahilinde meydana geldi. Sahilde ailesiyle gezintiye çıkan Yunus Kurutçu, denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan çocuğunun çırpındığını gören Fatih Kurutçu, oğlunu kurtarmak için suya atladı.

Babalar Günü’nde yürek yakan olay Kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

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Baba da akıntıya kapılınca çocuğuyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler, denize girip baba ve oğlunu sudan çıkardı.

Babalar Günü’nde yürek yakan olay Kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin ilk müdahalede bulunduğunu baba ve oğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatih Kurutçu, hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yunus Kurutçu'nun da aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı, belirtildi.

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Babalar Günü’nde yürek yakan olay Kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü

TOPRAĞA VERİLECEK

'Babalar Günü'nde ölen Fatih Kurutçu’nun cenazesinin, bugün ilçenin Başdurak Mahallesi Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

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#Fatih Kurutçu#Yunus Kurutçu#Trabzon

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