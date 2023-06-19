Babalar Günü ziyareti

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Kılıçdaroğlu mesajında, “Sabırla öğreten, şefkatiyle saran, sevgisi ve koruyucu kanatlarıyla bir ömür güvende hissettiren, çocukları ve ailesi için mücadele etmeye ömrünü adayan, fırtınalı günlerin kaptanı, güzel günlerin mimarı bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun” dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini, Babalar Günü nedeniyle Ankara’da kaldıkları evlerde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını dinledi ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.