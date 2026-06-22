Babalar Günü tablosu

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AK Partili gençler, Babalar Günü dolayısıyla hazırladıkları tabloyu Erdoğan'a hediye etti. TÜRGEV'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla önceki gün gerçekleştirildi. Programın ardından alanda bulunan gençlerle bir araya gelen Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir tarafından Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan tablo takdim edildi.

KIZI ESRA’NIN NOTU

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlandığı belirtilen tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı. "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce bir röportajında anlattığı aile anısına gönderme yaptığı belirtildi.

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Erdoğan, sosyal medyadan “Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum” mesajını yayınladı.