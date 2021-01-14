Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2021 Babalar Günü tarihi

2021 Babalar Günü için geri sayım başladı. Çocukları için bin bir zorluğa göğüs gererek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalara özel bir gün olan Babalar Günü için artık sayılı günler kaldı. Bu yıl Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini sorgulayan vatandaşlar, 2021 Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HAKKINDA

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.