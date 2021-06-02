Babalar Günü ne zaman 2021? İşte Babalar Günü tarihi

Babalar Günü ne zaman sorusunun yanıtı milyonlar tarafından takip ediliyor. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan bu anlamlı gün ülkemizde de sürprizlerle geçecek. 2021 takvimine göre, bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından önerilen Babalar Günü 1910 yılından beri dünyada kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİSİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz.

Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.

Babalar Günü‘nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.

Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da “Süper Baba” yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.

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