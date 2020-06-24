Babako ne demek?

Babako, papaya türünün çaprazlanması ile doğal yoldan ortaya çıkmış hibrit bir türdür. Güney Amerika'da 2.000 metre rakımlı yerlerde bulunmaktadır. Hibrit bir tür olması sebebiyle kısır bir tür olup (çiçekleri sadece dişidir) tohumdan çoğalamaz, buna karşın çelikleri ve köklerinden çoğaltması yapılmaktadır. Aşağı yukarı 8 yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olup yılda 30 ila 60 arası bir ağaç meyve verebilir. Meyvesi çekirdeksizdir; papaya, kivi, ananas karışımı bir tadı olduğu söylenmektedir.



Carica Papayanın aksine soğuk toleransı daha fazladır, -5 dereceye kadar soğukları tolere edebilir. Aynen papaya gibi meyveleri yenebilir, meyve suyu yapılabilir. Babakonun çeşitli kültür türleri Yeni Zelanda, Kaliforniya, Manş Adaları, Guernsey gibi İngiltere'nin soğuktan korumalı bazı bölgeleri, İtalya'nın Sicilya, Calabria bölgelerinde yetiştirilmektedir.