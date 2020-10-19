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Gündem
Metin KARAKUŞ/BABAESKİ(Kırklareli),(DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Babaeski’de, Muhtarlar Günü kutlandı

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Babaeski’de, Muhtarlar Günü kutlandı
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KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, 1inci Zırhlı Tugay Komutan Vekili Tank Albay İzzet Erhan Tural, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili J.Kd. Bşçvş. Serkan Cengiz ve muhtarlar katıldı. Tören, muhtarlar adına Hamidiye Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra ise saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen tören, muhtarların Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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